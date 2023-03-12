قال الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي، إن الوقت الأفضل لممارسة الرياضة في رمضان لإنقاص الوزن هو قبل الإفطار بساعة ليتمكن من الانتهاء قبل آذان المغرب بوقت وجيز أو بعد تناول الطعام بـمدة من 2-3 ساعات.

وأوضح عبدالله الذيابي، أن ممارسة الرياضة قبل الافطار قد تؤدي الى فقدان السوائل بالجسم والإصابة بالجفاف، لذلك احرص أن يكون المكان مناسب وتناول كمية كافية من الماء خلال ساعات الليل.

وتابع: أداء التمارين في حالة الصوم يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية وبالتالي يساعد على التخلص من الشحوم الزائدة وخسارة الوزن.