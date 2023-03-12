شاركت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة صورة، تظهر فيها بدون حجاب، معلقة قائلة: “تعلمت من خلال رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى القوة الحالية وأظهرت لي ما أنا قادرة عليه حقًا”.

وكانت حلا شيحة اعتزلت التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعه وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما.

يذكر أن حلا شيحة تزوجت المنتج والداعية معز مسعود في فبراير 2012، وأعلنت بعد ذلك اعتزال الفن نهائياً.