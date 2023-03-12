تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫00184 مقابل الريال الواحد 0٫24988

الدولار: 3٫75493 مقابل الريال الواحد 0٫26632

درهم إماراتي: 1٫02239 مقابل الريال الواحد 0٫97810

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66569

دينار أردني: 5٫29317 مقابل الريال الواحد 0٫18892

دينار كويتي: 12٫22981 مقابل الريال الواحد 0٫08175

دينار بحريني:9٫95772 مقابل الريال الواحد 0٫10043

الريال القطري:1٫03129 مقابل الريال الواحد 0٫96966

الدرهم المغربي: 0٫36350 مقابل الريال الواحد 2٫75369

الجنيه المصري: 0٫12212 مقابل الريال الواحد 8٫18898