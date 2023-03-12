كشفت شركة بارسونز العربية السعودية (Parsons)، عن طرح (306) وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات، بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة.

وأفادت الشركة بأن أماكن العمل هي :

– نيوم – الرياض – جدة – الأحساء – جازان – الخبر – ينبع – حائل – تبوك) وغيرها.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- مدير التصميم.
‏(Design Manager – Dry Utilities)
2- مدير الجدولة.
‏(Master Schedule Manager)
3- موظف إداري.
‏(Administrator)

4- مدير أول للواجهة والتكامل.
‏(Senior Interface & Integration Manager)
5- مدير الواجهة والتكامل.
‏(Interface & Integration Manager)
6- مساح الكميات.
‏(Quantity Surveyor)

7- مهندس جودة.
(Quality Engineer)
8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.
‏(Senior Environmental Engineer – Oil & Gas)
9- مدير الجذب السياحي.
‏(Attractions Director)
10- مهندس موقع، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الموقع .

 