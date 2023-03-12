كشفت شركة بارسونز العربية السعودية (Parsons)، عن طرح (306) وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات، بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة.
وأفادت الشركة بأن أماكن العمل هي :
– نيوم – الرياض – جدة – الأحساء – جازان – الخبر – ينبع – حائل – تبوك) وغيرها.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :
1- مدير التصميم.
(Design Manager – Dry Utilities)
2- مدير الجدولة.
(Master Schedule Manager)
3- موظف إداري.
(Administrator)
4- مدير أول للواجهة والتكامل.
(Senior Interface & Integration Manager)
5- مدير الواجهة والتكامل.
(Interface & Integration Manager)
6- مساح الكميات.
(Quantity Surveyor)
7- مهندس جودة.
(Quality Engineer)
8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.
(Senior Environmental Engineer – Oil & Gas)
9- مدير الجذب السياحي.
(Attractions Director)
10- مهندس موقع، وغيرهم.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الموقع .
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