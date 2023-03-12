كشفت شركة بارسونز العربية السعودية (Parsons)، عن طرح (306) وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات، بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة.

وأفادت الشركة بأن أماكن العمل هي :

– نيوم – الرياض – جدة – الأحساء – جازان – الخبر – ينبع – حائل – تبوك) وغيرها.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

1- مدير التصميم.

‏(Design Manager – Dry Utilities)

2- مدير الجدولة.

‏(Master Schedule Manager)

3- موظف إداري.

‏(Administrator)

4- مدير أول للواجهة والتكامل.

‏(Senior Interface & Integration Manager)

5- مدير الواجهة والتكامل.

‏(Interface & Integration Manager)

6- مساح الكميات.

‏(Quantity Surveyor)

7- مهندس جودة.

(Quality Engineer)

8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.

‏(Senior Environmental Engineer – Oil & Gas)

9- مدير الجذب السياحي.

‏(Attractions Director)

10- مهندس موقع، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الموقع .