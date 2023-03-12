تعد آلام الحوض، وغزارة الدورة الشهرية، والألم أثناء ممارسة الجنس من الأعراض الشائعة لانتباذ بطانة الرحم، ومع ذلك، فإن أعراض الحالة، التي تصيب واحدة من كل 10 نساء في سن الإنجاب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا.

ومن الممكن أن تتراوح بين مشاكل الحوض والتعب والصعوبات في الحمل. هنا، يكشف موقع MailOnline عن أربع من العلامات الأقل شهرة لحالة شهر التوعية بالانتباذ البطاني الرحمي، فيما تؤدي الحالة المنهكة، التي تعاني منها 176 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، إلى نمو أنسجة تشبه بطانة الرحم في أماكن أخرى، مثل المبيضين وقناتي فالوب، مسببة التهابات وألماً.

وقالت بينا ميهتا، الصيدلانية في بوتس: “قد يكون من الصعب تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي لأن الأعراض يمكن أن تختلف بشكل كبير. بعض النساء يعانين من أعراض شديدة. وقد تكون أعراضهن مشابهة لحالات أخرى بما في ذلك آلام الدورة الشهرية”.

وذكرت أنه على الرغم من أنها حالة تؤثر على الرحم وترتبط عادة بألم الدورة الشهرية، إلا أنها قد تسبب أيضا مشاكل في الأمعاء، لهذا السبب، غالبا ما يتم تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي بالخطأ على أنه القولون العصبي، كما أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب أنسجة بطانة الرحم انسدادا في الأمعاء، ما يؤدي إلى الإمساك والغثيان وحتى القيء.

ويعتبر الشعور بالتعب هو أيضا أحد أعراض الانتباذ البطاني الرحمي، كما يمكن أن تنمو أيضا حول المثانة، ما يسبب تهيجا. وهذا هو السبب في أنه يمكن أن يسبب الألم عند التبول، فيما تكافح العديد من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي من أجل الحمل.