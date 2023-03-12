تعد السيارة سوزوكي جيمني واحدة من أشهر اصدارات الصانع الياباني، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ارادات شركة برابوس المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تبهر محبي هذه النسخة، و أن تجعل منها نموذج مشابه لاقوى سيارات شركة مرسيدس الألمانية، بعد أن ظهرت جيمني باطلالة اقرب من عملاقة الـ SUV الفارهة G-CLASS.

ويبدو أنها المرة الأولى أن تقوم بتعديل للسيارة سوزوكي جيمني الرياضية، ولكن على طريقة مرسيدس أيضًا .

وتتميز السيارة سوزوكي جيمني المعدلاة بمصابيح خلفية جديدة، وعتبات جانبية كبيرة الحجم، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مثبت بالناحية العلوية مصنوع من ألياف الكروبن، إلى جانب حزمة من الترقيات الداخلية.

السيارة سوزوكي جيمني، الترقيات الداخلية، مرسيدس، مرسيدس الألمانية، السيارات الرياضية ، ألياف الكربون