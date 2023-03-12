كشفت جامعة حائل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين (رجال / نساء) برتبة (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ)، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية في تخصصات متعددة.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، بينما التخصصات المتاحة: (الإدارية، التقنية، الهندسية، الطبية، الصحية القانونية)، وأخرى.

وأشارت الجامعة إلى أن التقديم مُتاح الآن حالياً وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/08/25هـ الموافق 2023/03/17مر بينما للتقديم ومعرفة التفاصيل والشروط عبر موقع جامعة حائل