أعلنت شركة أرامكو، اليوم الأحد، عن نتائجها المالية لعام 2022 كاملًا، حيث سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604.0 مليار ريال (161.1 مليار دولار أمريكي)، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.

وكشفت أرامكو، عن توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار أمريكي) عن الربع الرابع من عام 2022 ليتم توزيعها في الربع الأول من العام 2023، فيما جاءت هذه النتائج مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة.

ومن جانبه، صرح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “نعتبر العام 2022 علامة فارقة في تاريخ الشركة الحافل على الصعيدين المالي والتشغيلي واتخاذ خطوات كبيرة نحو المستقبل. بفضل الله، حققت أرامكو السعودية أداءً ماليًا قياسيًا في العام 2022، حيث تعززت أسعار النفط الخام العالمية مقارنة بالعام السابق”.

وأضاف: “وفي الوقت نفسه، نستمر في إستراتيجيتنا طويلة الأجل، التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة حيث نتوقع أن يظل النفط والغاز مصدرين ضروريين في المستقبل المنظور، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية”.

وتابع: “وكما رأينا في عام 2022، فإن مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة حقيقية وتُسهم في ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار الأسواق. وحتى نكون جزءًا من منظومة الحلول العالمية للطاقة، فقد شرعت أرامكو السعودية في أكبر برنامج إنفاق استثماري في تاريخها، إذ ارتفعت نفقاتنا على المشاريع الرأسمالية في العام الماضي بنسبة 18.0% لتصل إلى 141.2 مليار ريال (37.6 مليار دولار أمريكي)”.

وارتفع صافي دخل أرامكو بشكل قياسي بنسبة 46.5% ليصل إلى 604.0 مليار ريال (161.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، في مقابل 412.4 مليار ريال (110.0 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، فضلًا عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار أمريكي)، ستُدفع في الربع الأول من العام 2023.