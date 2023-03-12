كشف الدكتور دميتري ديمينتيف أخصائي طب وجراحة العيون الخطر الرئيسي لإعتام عدسة العين وكيفية التعرف عليه، لافتًا إلى أن إعتام عضلة العين هو أحد أمراض العيون الأكثر انتشارا المرتبطة بشيخوخة العدسة.

ويأتي ذلك لأنه مع التقدم في العمر تهترئ العدسة وتفقد شفافيتها وتنخفض مرونتها. ويمكن ان تستغرق عملة تعكر العدسة 4-15 عاما، بينما أعراض إعتام عدسة العين: ظهور البقع والدوائر والنقاط أمام العينين، ازدواجية الصورة، عدم تحمل الضوء الساطع، ضعف الرؤية في الظلام.

ومن المستحيل التنبؤ بإعتام عدسة العين وحتى منعه. لذلك من الأفضل عدم تجاهل هذه الأعراض وانتظار مرحلة “نضوجها” لاجراء عملية جراحية، مضيفًا: “يمكن أن يصاب الشخص بالعمى. ولكن العمى الناجم عن إعتام عدسة العين قابل للعلاج”، مختتمًا: تستغرق العملية عادة 10-15 دقيقة لا يشعر خلالها المريض بأي ألم.