أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، إن وحدات اقتحام روسية تمركزت بمواقع ملائمة في المنطقة الصناعية في مدينة أرتيموفسك.

وأضاف الخبير :” تمكنت مجموعات اقتحام هجومية روسية من احتلال مواقع مميزة في أراضي مصنع لمعالجة المعادن في المنطقة الصناعية بالمدينة”.

ومن جانبه، أكد الضابط أن تمركز القوات الروسية في هذه المواقع بالمنطقة الصناعية سيسمح لها “بمراقبة تحركات العدو في المنطقة، ويخلق أيضًا نقطة انطلاق جيدة لتقدم قواتنا لاحقا.

والجدير بالذكر أن ألكسندر سيرسكي قائد القوات البرية بالجيش الأوكراني، قال في وقت سابق أن الوحدات الأوكرانية التي تواصل القتال في منطقة أرتيموفسك، تحاول كسب الوقت بهدف تشكيل الاحتياطي اللازم قبيل الهجوم المضاد في الربيع.