أوضح مدير مركز صحي الربوة في جدة ممدوح المالكي أن المركز حقق المرتبة الأولى بمؤشرات الزائر السري لتقييم المنشآت الصحية في الخدمات المقدمة.
وقال المالكي :” تم تحقيق المركز الأول بفضل الله عبر تقييم الزائر السري للمرة الثانية على التوالي”.
وأضاف ” الزائر السري عبارة عن برنامج وزاري يعتمد على زيارات سرية تقوم بتقييم المنشآت الصحية وفق معايير معمول بها في البرنامج”.
فيديو | مدير مركز صحي الربوة في جدة ممدوح المالكي لـ #الإخبارية: المركز حقق المرتبة الأولى بمؤشرات "الزائر السري" لتقييم المنشآت الصحية في الخدمات المقدمة#النشرة_الأولى pic.twitter.com/SKarBAwCqX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2023
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