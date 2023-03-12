أوضح مدير مركز صحي الربوة في جدة ممدوح المالكي أن المركز حقق المرتبة الأولى بمؤشرات الزائر السري لتقييم المنشآت الصحية في الخدمات المقدمة.

وقال المالكي :” تم تحقيق المركز الأول بفضل الله عبر تقييم الزائر السري للمرة الثانية على التوالي”.

وأضاف ” الزائر السري عبارة عن برنامج وزاري يعتمد على زيارات سرية تقوم بتقييم المنشآت الصحية وفق معايير معمول بها في البرنامج”.