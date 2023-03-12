كشف أطباء عن فوائد عشبة طبيعية بديلة للفيتامينات وهي “القطف”، والتي تعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض والكروتين والصمغ.

وتستخدم هذه العشبة لعلاج مشاكل تكيس المبايض، والرحم، والتصاقات قناة فالوب، فتقوم العشبة بإزالة وإذابة كافة التكيسات والأورام والالتصاقات في الرحم والمبايض.

وتعد علاج مساعد في بعض الأمراض السرطانية للنساء كسرطان الثدي والرحم، كما تستخدم كغسول مهبلي للقضاء على التهابات المهبل، وتعمل على تقليل الشعور بالحكة.

ويمكن استخدامها كعلاج فعال في حالات تضخم الغدة الدرقية ، وتعمل على ضبط إفراز الهرمونات عند النساء، فيما تعمل عشبة القطف على تنقية الجسم، وتخلصه من السموم، كما تستخدم لتنشيط الجسم، وتخليص الجسم من الخمول والكسل.

وتعتبر مدر للبول، وتحسين وظائف الكلى، كما تزيد من كفاءة التمثيل الغذائي، وتعمل على حرق الدهون، وتجنب الإصابة بأمراض السمنة، فيما تعمل على خفض نسب الكوليسترول الضار بالدم وتعالج ضغط الدم المرتفع، ومفيدة في حالات مرض السكري، وضبط وتنظيم مستويات السكر بالدم، وتحفز إفراز الإنسولين.