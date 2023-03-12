كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب التخدير العام، كبير تقني مختبر سريري – كيمياء، أخصائي تغذية، جراحة تجميلية، طبيب كلى، جراح عام ، جراحة المخ والأعصاب، أخصائي العناية المركزة للبالغين، معالج الجهاز التنفسي، المسعف المساعد في الطب التقني في حالات الطوارئ.

وتتضمن الوظائف: أخصائي ممارسة الأسرة، طبيب أطفال عام، طبيب عام – رعاية أولية للأطفال، طبيب عام – رعاية أولية، طبيب عام ، علم الديماتولوجيا، منسق الحالة – رعاية المرضى الداخليين، أخصائي تحليلات جودة الرعاية الصحية، جراح القلب، ممرضة سريرية – طبية / رعاية جراحية، ممرضة أول – غسيل الكلى، وغيرها من الوظائف.

وأشار إلى أن التقديم بدءاً من تاريخ 12 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية