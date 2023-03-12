أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي أن 19 ألف طن إجمالي “مشروع توزيع التمور” لأكثر من 72 دولة في 4 قارات بتكلفة بلغت 136 مليون ريال.

وقال الجطيلي :” خلال هذا العام شهد المشروع قفزة كبيرة جدا من حيث الكم والكيف حيث استفاد منها أربعة قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا وكذلك أمريكا الجنوبية”.

وأضاف ” لابد أن ننوه بدور الشركاء، وزارة المالية، وزارة الخارجية وكذلك وزارة المياه والبيئة والمركز الوطني للنخيل والتمور إلى جانب فريق مركز الملك سلمان الذي استطاع أن يقفز بهذا البرنامج قفزات نوعية “.