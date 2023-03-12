دعت الهيئة العامة للأمن الغذائي (313) متقدمًا ومتقدمة ممن اجتازوا المرحلة الأولى للوظائف المؤقتة للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات (المرحلة الثانية).

وأوضحت الهيئة أن مواعيد العمل، تبدأ اعتباراً من يوم السبت 26 شعبان 1444هـ الموافق 18 مارس 2023م.

– لمدة (4) أيام.

– مبنى الإدارة العامة حي الرحمانية – طريق الملك فهد.

وأفادت بأن شروط المقابلات والتقديم هي :

1- أصل الهوية الوطنية “للمطابقة”.

2- أصل المؤهل والسجل الأكاديمي ( يشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة) “للمطابقة”.

3- صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية ( للمفاضلة ).

4- اختبار القدرة المعرفية (للمفاضلة).

5- اختبارات اللغة الإنجليزية في (IELTS-TOFEL-STEP ) ( للمفاضلة ) .

6- مراعاة الالتزام بالحضور قبل الوقت المحدد بنصف ساعة.

قائمة المرشحين للمقابلة الشخصية من خلال رابط الموقع .