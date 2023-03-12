كشفت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عن فتح باب التوظيف للعمل بمجال التمويل العقاري والمبيعات في القطاع المصرفي بكافة مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات المطلوبة للتوظيف هي:

1- موظف مبيعات.

– شهادة الدبلوم فما فوق.

– خبرة 1 سنة.

– العمل ميداني و مكتبي.

– مهارات المبيعات وتسويق وإعلان.

– مهارات الحاسب وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

2- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري.

– شهادة الدبلوم فما فوق.

– خبرة لا تقل عن 2 سنوات.

– اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعال.

– يفضل من لديه مهارة التخاطب باللغتين العربية والانجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي .