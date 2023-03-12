كشفت شركة الأهلي إسناد (Al Ahli Esnad)، عن فتح باب التوظيف للعمل بمجال التمويل العقاري والمبيعات في القطاع المصرفي بكافة مناطق المملكة.
وأوضحت الشركة أن المسميات المطلوبة للتوظيف هي:
1- موظف مبيعات.
– شهادة الدبلوم فما فوق.
– خبرة 1 سنة.
– العمل ميداني و مكتبي.
– مهارات المبيعات وتسويق وإعلان.
– مهارات الحاسب وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
2- مستشار البيع المباشر لمنتج التمويل العقاري.
– شهادة الدبلوم فما فوق.
– خبرة لا تقل عن 2 سنوات.
– اللباقة في الحديث ومهارة التواصل الفعال.
– يفضل من لديه مهارة التخاطب باللغتين العربية والانجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقع الشركة الرسمي .
التعليقات
اترك تعليقاً