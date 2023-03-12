أوضحت دراسة أن هناك العديد من الأطعمة الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

1_ العنب البري

يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي. كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد التي قد تحسن الوظيفة الإدراكية والذاكرة. الاستهلاك المنتظم للعنب البري يمكن أن يحسن الذاكرة المكانية والتعلم.

2_ الأسماك

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لوظيفة الدماغ وتطوره. تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في بناء أغشية خلايا الدماغ وتحسين الاتصال بين خلايا الدماغ ، مما قد يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

3_ المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مصادر ممتازة لفيتامين هـ ، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

4_ الخضار الورقية

الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت غنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ ، بما في ذلك حمض الفوليك والفيتامينات E و K