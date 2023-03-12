علقت المذيعة المصرية رضوى الشربيني على تصرفات عروس مطرب المهرجانات حسن شاكوش، و موقف سجودها لله شكرا فرحا بعقد القران رسميا أمام الجميع.

وقالت رضوى الشربيني :” هقول إيه، ست فرحانة بتعبر عن فرحتها، يمكن هي شايفة حسن شاكوش الراجل اللي تعمله الحركة دي في الفرح قدام الناس، صحيح هي حركة أوفر جدًا، وآخر حاجة كنا بنشوفها إن لعيبة الكورة يسجدوا لما يجيبوا جون.

وأضافت : لما أجي أحمد ربنا، ربنا موجود، فإحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل سحبة مايكل دي، وأفرد دراعي وأحمده قدام الناس بالشكل ده.