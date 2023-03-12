تجاوز سعر لوحة سيارة تحمل حرف ورقم (ط 1) اليوم (الأحد) أكثر من مليوني ريال، في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.

فيما حققت اللوحة “ع 4” 525 ألف ريال، واللوحة “م م 22″ 235 ألف ريال، في المزاد الذي يستمر لمدة يومين.

ويُشار إلى أن الإدارة العامة للمرور قد حددت من قبل قيمة اللوحة (ط 1) بمبلغ مليون ريال، والذي ضم لوحات تتكون من حرف أو اثنين بخلاف الأرقام.

ومن جانبه، قالت الإدارة العامة للمرور :” على الراغبين في المشاركة في المزاد الدخول لحسابهم في منصة أبشر، ثم اختيار أيقونة “خدماتي”، ومنها “المرور، ومن ثم الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، واستعراض اللوحات المطروحة، والمزايدة عليها.”