أوضح أستاذ التغذية في جامعة بوسطن، جوان سالج بليك، أن الفطر يحتوي على كميات مختلفة من العناصر الغذائية، ويعد مصدرًا رائعًا لمعدني البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم، وكذلك معدن السيلينيوم، الذي يعد من مضادات الأكسدة الفعالة، ويخلص الجسم من الجذور الحرة التي قد يؤدي تراكمها إلى الإصابة بأمراض القلب والضمور البقعي.

وأكد أن الفطر يعتبر أيضًا المصدر الغذائي الرئيسي للإرجوثيونين، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بدورها في دعم جهاز المناعة، ويمكن أن توفر بعض أنواع الفطر، خاصةً الأبيض، والرضع، والبورتوبيلوس، “فيتامين د”.

وأشار إلى أنه إضافة إلى المذاق الجيد، فإن للفطر قواماً لحمياً، مما يجعله من بين بدائل جيدة لبرجر اللحم البقري، سواء بخلطه مع اللحم المفروم، أو بطهيه بتوابل البرجر مباشرة بعد فرمه جيدًا، ما يقلل من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

وذكر أن هناك أبحاثاً أولية ترى أن بعض أنواعه، قد تكمل علاج أنواع معينة من السرطانات، مؤكدًا أن الادعاءات بأن الفطر يعزز المناعة (نوع ذيل الديك الرومي)، أو يساعد على تحسين المزاج ومحاربة القلق (ريشي)، أو يحسن التركيز (عرف الأسد) لديها دراسات معملية على بعض أنواع الحيوانات.