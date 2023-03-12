أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين.

وذكر المركز أن ذلك يأتي حرصا على سلامة مرتادي الطريق نظرا لهطول الأمطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه بهطول أمطار على بعض مناطق المملكة، من بينها مكة المكرمة.