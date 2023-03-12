أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً لشركة طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد.

ويحمل توني درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لانكستر في المملكة المتحدة. مع خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية و التي انضم اليها في يناير 2018م.

وتولى دوغلاس قيادة الاتحاد للطيران في العام 2018، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات، وشركة أبوظبي للموانئ، وقبل ذلك كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للمجموعة في أكبر شركة إنشاءات مملوكة للقطاع الخاص في المملكة المتحدة.

وتحت قيادته، أعلنت “الاتحاد” تحقيق أرباح تشغيلية أساسية قياسية بلغت 296 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022، على الرغم من زيادة تكاليف الوقود بنسبة 60% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ويمتلك توني خبرات واسعة من العمل في مناصب قيادية دولية في مجالات النقل، والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية.

وتقلّد توني باقة من المناصب الرفيعة في شركة “بي إيه إيه” (BAA) المتخصصة في تشغيل المطارات، ورئيس شؤون العمليات التشغيلية والرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة في لاينج أوروركي (Laing O’Rourke).

وشملت المناصب التي شغلها توني في شركة “بي إيه إيه” منصب العضو المنتدب لمشروع مبنى المطار الخامس في مطار هيثرو، ومدير سلسلة التوريد في المجموعة، ومدير الشؤون الفنية في المجموعة، والرئيس التنفيذي لمطار لندن هيثرو.