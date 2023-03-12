أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح الاستقدام من أثيوبيا وتضيفها لقرار السقف الأعلى في تكاليف الاستقدام.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من اثيوبيا ليبلغ 6.900 ريالاً، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة

ولفتت الوزارة إلى أنها ألزمت الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ومن تايلاند 10,000 ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13000 ومن الفلبين 17,288 ريالا، ومن سيرلانكا 15,000، ومن بوروندي 7.500 ريالا غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

وكانت الوزارة قد أتاحت الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند منها مهن عامل عناية شخصية، حارس منزلي، مدرس خاص، خياط منزلي، مدير منزل.

كما ضمنت المهن الجديدة مزارع منزلي، قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، أخصائي نطق و سمع خاص، مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة.