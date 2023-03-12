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الاحد12 مارس

إطلاق عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في تاريخ التعليم بالمملكة

منذ 11 دقيقة
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إطلاق عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في تاريخ التعليم بالمملكة
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أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، اليوم, عمليات الاعتماد المدرسي لأول مرة في تاريخ التعليم بالمملكة، عبر منصة التقويم الذاتي الرقمية؛ لتتيح للمدارس الأهلية البدء في عمليات التقويم الذاتي.

وكانت الهيئة قد وقعت (71) اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية مع عدة شركات وجهات تعليمية تضم (1040) مدرسة، وتواصلت مع عدد من هذه المدارس من خلال مركز “تميز” لتقديم برامج تدريبية للتهيئة، ولتمكينها من البدء في عمليات التقويم الذاتي ابتداءً من اليوم، حيث تعد الدفعة الأولى من المدارس الأهلية والعالمية في المملكة.

ويُعدُ برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.

ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي في المملكة إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

 

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