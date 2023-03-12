أكد استشاري أمراض الكلى د. سعد الشهيب، أن استخدام بدائل الملح أفضل على المدى الطويل.

وأضاف أن الدراسات أثبتت أن استخدام بديل الملح كلوريد البوتاسيوم على المدى الطويل مفيد لصحة القلب والكلي والجهاز العصبي، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أنه بعد سن الخمسين يجب التقليل من اللحوم الحمراء، مضيفا أن أمراض الضغط والسكري قد تتسبب في أمراض الكلي.