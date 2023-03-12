أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة عدد من المخالفين لهيئة السوق المالية.

وذكرت أن المخالفين قاموا بتداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة بعد إفشاء إحدهم لبقيتهم عن أوامر عملاء مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها، واستفادتهم من الأثر الجوهري لتلك الأوامر عند تداولهم على أسهم عددمن الشركات.

وتم إلزام المخالفين بغرامات تخطى مجموعها 1.9 مليون ريال، فضلا عن إلزام بعضهم برد مبالغ مالية، بجانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 152,702.06إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها.