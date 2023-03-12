شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، مراسم عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، ملك الأردن، على زوجها رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس.

وقبل بدء مراسم الزفاف استأذن إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة الملك بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر.

وحضر حفل الزفاف إلى جانب الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، شقيقا الأميرة إيمان؛ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؛ الأمير هاشم بن عبدالله، وهما من شهدا على عقد القران، بالإضافة إلى الأميرة رجوة السيف مخطوبة ولي العهد، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني .

ومن العائلة الهاشمية؛ حضر الحفل عدد من أصحاب الأمراء والأميرات، حيث تواجد كل من الأميرة منى الحسين جدة الأميرة إيمان، الأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله الثاني، الأميرة ثروت الحسن، الأميرة بسمة بنت طلال عمةالملك، الأمير فيصل بن الحسين، الأميرة زينة الفيصل، الأمير علي بن الحسين، والأميرة ريم العلي، الأمير هاشم بن الحسين، الأميرة عالية بنت الحسين، الأميرة عائشة بنت الحسين، الأميرة زين بنت الحسين، الأميرة راية بنت الحسين، الأميرة آية بنت فيصل الحسين وزوجها محمد الحلواني، الأمير عمر بن فيصل، الأميرة عائشة بنت فيصل، الأميرة سارة بنت فيصل.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية حفل حناء للأميرة إيمان، حيث اشتمل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.