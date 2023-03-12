كشف المستشار التربوي والتعليمي، عبد اللطيف الحمادي، على أن الدراسة في رمضان ستكون «حضورية»، ناصحاً بتجنب الرسائل السلبية التي تحبط الطلاب.

وقال “الحمادي” في مداخلة مع قناة “الإخبارية” : أرى رسائل سلبية بمواقع التنواصل التجتماعي في قضية الدراسة في رمضان، رغم أن وزارة التعليم حددت أن الدراسة في رمضان ستكون حضورية، كما أن التقييم الدراسي المعتمد منن مجلس الوزراء بذلك.

وأوضح أن من بين هذه الرسائل السلبية ما يتردد حول أن “الدراسة في رمضان ستكون عن بعد، والدراسة في رمضان ستكون إجازة، وهذه رسائل سلبية تصيب الطلاب بالإحباط.

وتابع : هذه رسائل سلبية ينبغي الابتعاد عنها، من الأسرة والطلاب والمدارس، مع حث الطلاب على الاجتهاد والحرص على مواصلة تعليمهم، والتأكيد على أن المملكة دولة متقدمة، ما يتطلب منهم اكتساب المهارات والتعليم الحديث.