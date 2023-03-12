أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارتي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي 92 كائنًا فطريًا، في متنزه البيضاء البري في منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن برامج التعاون بين المركزين لإثراء التنوع الأحيائي في المنطقة وإعادة التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.

وتميز الإطلاق بتنوع الكائنات حيث أطلقت لأول مرة 10 أنواع من الكائنات دفعة واحدة بينها وعول جبلية وظباء إدمي، إضافة إلى نسور وعقبان وقطا حجازي وقمري وقبر صحراوي ويمام طويل الذنب، كما أنه الإطلاق الأول في منطقة المدينة المنورة.

ويأتي هذا الإطلاق امتدادًا لجهود إكثار الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وهي خطوة تؤكد عمق التكامل والتعاون بين المركز والجهات الوطنية ذات الاهتمام المشترك”.