أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال، لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر خلال الأعوام الثلاث المقبلة، وذلك خلال مشاركته في فعاليات ملتقى “بيبان 23″، بهدف تمكين رواد الأعمال، ودعمهم للمساهمة في تفعيل وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.

صرح بذلك، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سعادة الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، حيث قال: “جاء الإعلان عن تخصيص مبلغ (24) مليار ريال، بهدف تقديم المزيد من الدعم التمويلي للمنشآت عبر منتجات وبرامج البنك، لتمكين رواد الأعمال من ممارسة أعمالهم، حيث تنطلق استراتيجية البنك من ركيزة أساسية تستند على رفع الإنتاجية الاقتصادية، ضمن برامج ومنتجات تستهدف توفير حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتطوير الخدمات المساندة، وطرح بدائل تمويلية تتماشى مع احتياجات القطاعات المستهدفة، وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً”.

الجدير بالذكر أن تقارير البنك تشير إلى أن حجم تمويل المنشآت التي قدمها البنك خلال عام 2022 بلغ (5) مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد المنشآت الصغيرة والناشئة المستفيدة من التمويل (9) آلاف منشأة، ويواصل البنك نشاطه في تقديم الحلول التمويلية كـمنصة رئيسية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة.

وفي إطار جهوده الداعمة للتمكين التنموي الشامل تم إبرام 6 عقود تمويلية لرواد الأعمال لدفع عجلة النمو الاقتصادية وقد ساهم البنك من خلال مركز دلني للأعمال وبرنامج إمبريتك السعودية لرواد الأعمال المعتمد من منظمة أونكتاد التابعة للأمم المتحدة بتوفير أكثر من 16 مستشار دولي وتقديم ورش تدريبية مختلفة لمساندة رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر وتقديم الخبرات اللازمة لهم.