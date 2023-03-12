قال أمين محافظة الأحساء، عصام الملا، إن المحافظة مقبلة على أربعة مشاريع مواقعها محددة وتكلفتها تصل إلى 250 مليون ريال.

وأضاف أن هذه المشاريع تم الإنتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بها، وهي حاليا في طور الطرح، وفقا لما ذكره في برنامج في العلن المذاع على قناة السعودية.

وأكد أن هناك مخطط استراتيجي لتصريف الأمطار، كما تم وضع خطة لتحديد مواقع الفرص الاستثمارية، يبلغ عددها 1400 موقع، مضيفا أن من المقومات الأساسية لدعم اقتصاد أي منطقة، تسهيل الوصول إليها، لذا فأن الأمانة تسعى لتطوير المطار ليتسع لمليون مسافر في العام.

ولفت إلى أن هناك لجان تعمل على المشروع ومتابعته، متوقعا أن يتم الإنتهاء من تطوير المطار بنهاية العام الحالي، منوها بأنه تم طرح مشروع شبكة النقل العام للأحساء، ضمن عدة محاور رئيسية، مضيفا أن المشروع يحتاج إلى نزع ملكيات.

#في_العلن | "الأحساء" مقبلة على أربعة مشاريع مواقعها محددة وتكلفتها تصل إلى 250 مليون.. أمين محافظة الأحساء م.عصام الملا. #قناة_السعودية@K_Alsuliman pic.twitter.com/nFeDjjZzdd — قناة السعودية (@saudiatv) March 12, 2023

#في_العلن | من المقومات الأساسية لدعم اقتصاد أي منطقة، تسهيل الوصول إليها، ومن هنا نسعى لتطوير المطار ليتسع لمليون مسافر في العام.. أمين محافظة الأحساء م.عصام الملا. #قناة_السعودية@K_Alsuliman pic.twitter.com/9j5W6vSUtA — قناة السعودية (@saudiatv) March 12, 2023