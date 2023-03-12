أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم الإفطار في صيام أيام القضاء.
وقال الشيخ السليمان عبر برنامج “فتاوى” أن الأصل في ذلك ألا يفطر إلا لعذر ، فهو ليس لديه خيار كمثل الذي يصوم نافلة.
واستشهد الشيخ السليمان بموقف النبي مع السيدة عائشة عندما سألها “أيوجد طعام؟ ” أجابته “لا” فقال ” إذا إني صائم” ففي صيام النافلة له أن يفطر متى شاء.
أما إذا كان صيام قضاء الفرض أو النذر أو صيام الكفارة لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر شرعي.
#فتاوى | الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح حكم الإفطار في صيام أيام القضاء.
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— فتاوى (@Fatawa_sa) March 12, 2023
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