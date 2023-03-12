مؤسسة مسك الخيرية (MISK)، توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري والسكرتارية؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– موظف إداري (Administrative Officer)

متطلبات العمل:

– درجة البكالوريوس في أي تخصص ذي صلة.

– خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنة.

– القدرة على العمل في المواعيد النهائية.

– مستوى ممتاز في برامج (MS Office).

للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مسك الخيرية، عبر موقعها الرسمي: ( اضغط هـــــــــــــــــــــــــــــــــنا )