مؤسسة مسك الخيرية (MISK)، توفر وظيفة إدارية شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري والسكرتارية؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
– موظف إداري (Administrative Officer)
متطلبات العمل:
– درجة البكالوريوس في أي تخصص ذي صلة.
– خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنة.
– القدرة على العمل في المواعيد النهائية.
– مستوى ممتاز في برامج (MS Office).
للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مسك الخيرية، عبر موقعها الرسمي: ( اضغط هـــــــــــــــــــــــــــــــــنا )
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