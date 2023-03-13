أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، قرارا بتغريم مدرب النصر رودي غارسيا بـ35 ألف ريال لعدم التزامه بإرتداء البطاقة التعريفية في مباراة الاتحاد والنصر.

وأوضحت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان لها :”عدم التزام مدرب نادي النصر/ رودي غارسيا بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب، وذلك وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وحيث إن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (263/ل ض/2023) بتاريخ 13/02/2023م ومنطوق القرار رقم (276ل ض/2023) بتاريخ 23/02/2023م فتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الثانية وفقاً للمادة (40) من لائحة الانضباط و الاخلاق”.

وأشارت:”أولاً: ثبوت مخالفة مدرب نادي النصر/ رودي غارسيا للمادة (71-1) من لائحة الانضباط والأخلاق. ثانياً: إلزام مدرب نادي النصر/ رودي غارسيا بدفع غرامة مالية قدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق”.

ولفتت :”غياب لاعب نادي النصر/ عبدالمجيد الصليهم عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية المباراة، وذلك وفقا لما ورد في تقرير المسؤول الإعلامي للمباراة”.

وتابعت :” أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر/ عبدالمجيد الصليهم للمادة (63-2) من لائحة الانضباط والأخلاق. ثانياً: إلزام لاعب نادي النصر/ عبدالمجيد الصليهم بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثاً: قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق”.