أكد الرئيس التنفيذي لـ”تقدير للاستشارات” هاني الغامدي أن الشركات التي يسهم فيها صندوق الاستثمارات العامة تتمتع بالاستدامة والاستقرار
وقال الغامدي :” أرامكو تحقق اليوم ما يتطلع إليه المساهم بأكثر مايكون متوقع حينما تكون الإيرادات 50٪ يصاحبها ارتفاع في صافي الدخل 50% فهذا يعد أمرا استثنائيا ”
وأضاف” هذه الإيرادات التي يزامنها ضبط في صافي الدخل الا نتيجة عمل متميز وفق إطار معين ونظام حوكمة يضبط كل ماهو مايدور في كافة فئات الشركة ”
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ"تقدير للاستشارات" هاني الغامدي: الشركات التي يسهم فيها صندوق الاستثمارات العامة تتمتع بالاستدامة والاستقرار #أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/B9ZJWrKs3Y
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 12, 2023
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