أكد الرئيس التنفيذي لـ”تقدير للاستشارات” هاني الغامدي أن الشركات التي يسهم فيها صندوق الاستثمارات العامة تتمتع بالاستدامة والاستقرار

وقال الغامدي :” أرامكو تحقق اليوم ما يتطلع إليه المساهم بأكثر مايكون متوقع حينما تكون الإيرادات 50٪ يصاحبها ارتفاع في صافي الدخل 50% فهذا يعد أمرا استثنائيا ”

وأضاف” هذه الإيرادات التي يزامنها ضبط في صافي الدخل الا نتيجة عمل متميز وفق إطار معين ونظام حوكمة يضبط كل ماهو مايدور في كافة فئات الشركة ”