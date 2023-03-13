أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر أن النصر اختلق قضيته مع أبو جبل ونجح في إقفال هذا الصداع.
وقال الجاسر :” كان هناك عرض بأن يستلم اللاعب ٣٠٪ من العقدومليون و٢٠٠ ألف دولار وبالتالي يتنازل عن القضية وهذا الأمر جيدا جدا لصالح نادي النصر”.
وأضاف ” نادي النصر هو من اختلق القضية ونجح في إغلاقها. أرى أن كلا الطرفين كسبان حيث أغلق النصر هذا الصداع المستمر لمدة سنة وكذلك اللاعب سيقبض مبلغا وسيعود للعب “.
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: النصر اختلق قضيته مع أبو جبل ونجح في إقفال هذا الصداع #المنتصف pic.twitter.com/j0uYamRB2a
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) March 12, 2023
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