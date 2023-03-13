أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر أن النصر اختلق قضيته مع أبو جبل ونجح في إقفال هذا الصداع.

وقال الجاسر :” كان هناك عرض بأن يستلم اللاعب ٣٠٪ من العقدومليون و٢٠٠ ألف دولار وبالتالي يتنازل عن القضية وهذا الأمر جيدا جدا لصالح نادي النصر”.

وأضاف ” نادي النصر هو من اختلق القضية ونجح في إغلاقها. أرى أن كلا الطرفين كسبان حيث أغلق النصر هذا الصداع المستمر لمدة سنة وكذلك اللاعب سيقبض مبلغا وسيعود للعب “.