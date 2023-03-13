سجلت شركة أرامكو أرباحاً قياسية العام الماضي 2022، وبلغ صافي دخلها 598.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها 51.4% مقارنة بعام 2021.

وتعد أرباح أرامكو العام الماضي أعلى أرباح سنوية لها كشركة مدرجة في السوق المالية، فيما جاءت هذه النتائج مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المباعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة.

وتواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلاً عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل، بينما تعتبر الأرباح السنوية لشركة أرامكو هي أكبر أرباح سنوية تحققها شركة نفط وغاز على الإطلاق، فيما تمثل أرباح أرامكو 3 أضعاف الأرباح التي حققتها شركة النفط الغربية الكبرى إكسون موبيل لعام 2022.

وكانت أرامكو السعودية، قد أعلنت توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2022 بقيمة 73.2 مليار ريال، ستُدفع في الربع الأول من العام 2023، لافتة إلى أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3326 ريال، بينما التوزيع يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع السابق.