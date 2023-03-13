نشأ صالح بن عبدالله العبد الواحد في أسرة عرف عنها الولاء والطاعة للأسرة الحاكمة في الدولة السعودية الثانية وكذلك في عصر الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان صالح أحد الرجال المرافقين للملك لحمايته بسبب شجاعته وبسالته وإخلاصه.

وتعد معارك توحيد الأحساء من أوائل المشاركات لصالح العبد الواحد مع الملك عبد العزيز رحمه الله عام ١٣٣١ هجريا وتلاها المشاركة في معركة جراب الشهيرة عام ١٣٣٣وصولا إلى التوجه لحائل ضمن حملة توحيدها عام ١٣٤٠ هجريا.

وكان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه قد وجه – صالح بن عبدالله العبد الواحد بالإشراف على تسيير الدوريات الأمنية في مكة المكرمة.

#رجال_عبدالعزيز | بماذا أوصى الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- صالح بن عبدالله العبدالواحد ؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/RD2mkMxwIN — قناة السعودية (@saudiatv) March 13, 2023

#رجال_عبدالعزيز | من هو عبدالله بن محمد العبدالواحد، وما هو دوره في بدايات تأسيس الدولة السعودية الثانية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/EoeG4D5N9b — قناة السعودية (@saudiatv) March 13, 2023