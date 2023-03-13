أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن القرار الصادر بحق اللاعب محمد كنو والمغربي عبدالرزاق حمد الله يعتبر في قمة الغرابة.

وقال عمر الخولي، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن القرارات أحيانًا تحكمها الأهواء، لافتًا إلى أن تطبيق النصوص لا يتم بتجرد ولا بموضوعية ولا بنهج قانوني أو عدلي.