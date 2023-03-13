أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن جميع القضايا إلكترونية والقضية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة.

وقال الدكتور وليد الصمعاني، خلال ملتقى برنامج التحول الوطني بعنوان :”التحول واقع نعيشه” أن القضية تصل للمحكمة لحظيًا وهذا يعطي للدائرة القضائية الفرصة للتدقيق.

وأشار وزير العدل إلى أن في السابق كان لا يمكن أن تصدر وثيقة قضائية إلا وفيها من التواقيع والأختام الشخصية والموضوعية للمحكمة، والآن كل ذلك إلكترونيًا بالكامل.

وأضاف “الصمعاني”: “سابقا 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها بعد سنتين والآن تُنفذ مباشرة”، متابعًا: “بدأنا مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق”.