أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن جميع القضايا إلكترونية والقضية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة.

وقال الدكتور وليد الصمعاني، خلال ملتقى برنامج التحول الوطني بعنوان :”التحول واقع نعيشه” أن القضية تصل للمحكمة لحظيًا وهذا يعطي للدائرة القضائية الفرصة للتدقيق.

وأشار وزير العدل إلى أن في السابق كان لا يمكن أن تصدر وثيقة قضائية إلا وفيها من التواقيع والأختام الشخصية والموضوعية للمحكمة، والآن كل ذلك إلكترونيًا بالكامل.

وأضاف “الصمعاني”: “سابقا 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها بعد سنتين والآن تُنفذ مباشرة”، متابعًا: “بدأنا مع الجهات الحكومية في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق”.

فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني: سابقا 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها بعد سنتين والآن تُنفذ مباشرة#واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/lWDL8Wtj2w — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023

فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني : جميع القضايا إلكترونية.. والقضية تصل إلى المحكمة في أقل من دقيقة#واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/JZEPmFEvHS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023