أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن برنامج التحول الوطني أسهم في مضاعفة أعداد السعوديين في سوق العمل.

وقال المهندس خالد الفالح، خلال ملتقى برنامج التحول الوطني بعنوان :”التحول واقع نعيشه”: “عندما أطلق برنامج التحول الوطني كان معدل البطالة يفوق الـ 12 % وكان عدد السعوديين من يعملون في القطاع الخاص منخفضا بشكل لافت ومقلق”.

وأضاف: “واليوم نجد قفزات كبيرة في استيعاب القطاع الخاص، وذلك ليس ببرامج تجبرهم على التوظيف بل برغبة في زيادة عمل السعوديين، ونجد نسبة مشاركة السعوديين بكافة فئاتهم تصل إلى نحو 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو ضعف ما كان قبل برنامج التحول الوطني”.

واستطرد: “منحنى توظيف السعوديين في القطاع الخاص في تصاعد مستمر، وباستمرار تحقيق برنامج التحول الوطني وبرامج الرؤية سنجد قفزات كبيرة في استيعاب السعوديين والسعوديات في سوق العمل”.

فيديو | وزير الاستثمار م. خالد الفالح: التحول الوطني له دور كبير في تمكين قطاع الاستثمار #واقع_نعيشه#الإخبارية pic.twitter.com/zkYQ6zV0Yn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 13, 2023