أقام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء أمس الأحد، حفل استقبال لأهالي محافظة وادي الدواسر بمناسبة زيارته التفقدية للمحافظة، وذلك بمدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز الرياضية.

وعقب عزف السلام الملكي بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود كلمة رحب فيها بنائب أمير منطقة الرياض بمناسبة الزيارة الكريمة، لافتًا إلى التطور الذي تشهده المحافظة في ظل الدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة وما تحظى به المحافظة وكافة محافظات المنطقة من اهتمام لمواكبة رؤية المملكة 2030، وفق توجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه.

وشاهد نائب أمير الرياض والحضور أوبريت وطني بعنوان “راية فخر”، تلاه عرض مرئي عن محافظة وادي الدواسر بعنوان “البلد الطيب”، وفي نهاية الحفل شارك سموه في العرضة النجدية، فيما للأهالي: “لكم حق علينا وحنا منكم وفيكم”.