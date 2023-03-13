وثق مقطع فيديو، مشاهد مهيبة لإعصار حدث عصر أمس الاحد 20 شعبان 1444هـ، في الهجن شمال الطائف.

وقال الباحث في مجال الطقس، عبدالعزيز الحصيني، أن الإعصار تسبب في تلفيات ولم ينتج عنه إصابات.

وأوضح “الحصيني”، أن الإعصار التورنادو – عند علماء المناخ، هو عبارة عن مسارات عامودية من الهواء يعمل على الدوران بشكل عنيف، ويمتد من عاصفة رعدية إلى الأرض، ونظراً بأن الرياح غير مرئية فإننا لا نستطيع رؤية إعصار تورنادو ما لم يتشكل قمعاً للتكثيف والذي يكون متكون من قطرات لماء والغبار والحطام.

وأشار إلى أن سرعتها قد تتجاوز 100 كم وعادة يحدث في السحب الركامية العملاقة ويصحبه أحيانًا بأمطار غزيرة وحبات برد كما إنه قد يمسح الأرض التي أمامه وبحسب سرعته يكون مقدار قوته التدميرية ومساحته عادة من كيلو إلى كيلو ونصف وهو قليل الحدوث في بلادنا لكنه أحيانًا يحدث خاصة في المرحلة الانتقالية الخريف والربيع

واحتمال تكرر مثل هذا الاعصار أمر وارد.