أوضح الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة.
وقال المغلوث: ” حينما يكون هناك نقص في الإمداد سوف ترتفع الأسعار على مستوى العالم وينتج عنه عدم وجود اتزان في الأسواق العالمية”.
وأضاف ” أرباح أرامكو السعودية تبين لنا قوتها وإسهامها في زيادة الناتج المحلي والاقتصادي”.
وتابع ” أرامكو قادرة على استيعاب كل ماتحتاجه الأسواق العالمية لإنتاج النفط والغاز ناهيك عن أدائها من خلال الأداء المالي سياسيا “.
#صباح_السعودية | الخبير الاقتصادي "عبدالله المغلوث" يوضح مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة. @abomegren60 | #قناة_السعودية pic.twitter.com/6JWJq1usPc
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) March 13, 2023
#صباح_السعودية | عبدالله المغلوث – خبير اقتصادي: أرباح #أرامكو_السعودية تبين لنا قوتها وإسهامها في زيادة الناتج المحلي والاقتصادي. @abomegren60 | #قناة_السعودية pic.twitter.com/WOO6LJyYnt
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) March 13, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً