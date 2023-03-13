أوضح الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة.

وقال المغلوث: ” حينما يكون هناك نقص في الإمداد سوف ترتفع الأسعار على مستوى العالم وينتج عنه عدم وجود اتزان في الأسواق العالمية”.

وأضاف ” أرباح أرامكو السعودية تبين لنا قوتها وإسهامها في زيادة الناتج المحلي والاقتصادي”.

وتابع ” أرامكو قادرة على استيعاب كل ماتحتاجه الأسواق العالمية لإنتاج النفط والغاز ناهيك عن أدائها من خلال الأداء المالي سياسيا “.