كشف الصحفي المصري هاني عزب تفاصيل برنامج “رامز نيفر إند”، الذي سيقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان، مبيناً أن البرنامج ينقسم إلى جزأين في كل منهما مقلب مختلف

وقال هاني عزب في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”: “البرنامج هذا العام مختلف، وسيقدَّم به مقلبان للمرة الأولى، النصف الأول من رمضان سيكون المقلب عبارة عن وجود الضيف في حلبة مصارعة مع ثور، والجزء الثاني سيكون المقلب بمطعم معلق في السماء”.

وأوضح أن أبرز ضيوف رامز جلال هذا العام هم “محمد رمضان، وفاء عامر، نسرين أمين، لاعب كرة القدم كهربا، أحمد عبد القادر، إمام عاشور، الحكم المصري إبراهيم نور الدين، محمد فؤاد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي”.