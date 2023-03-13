في ظهور نادر، حضرت آية السيسي، ابنة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حفل زفاف الأميرة إيمان بنت العاهل الأردني عبد الله الثاني، رفقة والدتها انتصار السيسي

وظهرت آية السيسي خلال مقطع فيديو رفقة والدتها خلال تقديمهما تحياتهما ومباركتهما إلى الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله.

وتعتبر آية السيسي هي الابنة الوحيدة لعبد الفتاح السيسي من أربع أبناء، وهي خريجة الأكاديمية البحرية ومتزوجة من ابن اللواء خالد فودة منذ سنوات.