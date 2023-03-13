أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أن الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم.

وأوضح المركز أنه غالباً ما يرتبط حدوث تلك الظاهرة بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية.

وأضاف: “بالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها من خلال وسائل التواصل أو الرقم 1987.