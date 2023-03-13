اجتمع أحد مسؤولي نادي ريال مدريد، مع لاعب بروسيا دورتموند، وجود بيلينغهام، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الفريق في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق أن اللاعب يرتبط بعقد مع بروسيا دورتموند حتى يونيو 2025، مشيرة إلى أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن ناديه الحالي، في حين يريد الأخير الحصول على 150 مليون يورو من أي فريق يريد الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ19 عاما.

وشهد الاجتماع الذي عقد بين اللاعب ومسؤول ريال مدريد التعرف على اللاعب بشكل مباشر وكذلك إخباره بمزايا أفضل الانتقال للنادي، وشرح كل ما يتعلق بالنادي.

ويرغب ريال مدريد في تقديم عرض بقيمة 100 مليون، بالإضافة إلى 40 مليونا مكافآت متغيرة.كما يعلم النادي أن التفاوض مع اللاعب لن يكون مهمة سهلة خاصة أن هناك نادي آخر ينافسه على ضم اللاعب وهو ليفربول.