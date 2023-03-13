أسعار سيارات جينيسيس الكورية 2023 في المملكة

تتوفر سيارات جينيسيس الكورية الجنوبية السيدان موديلات 2023 داخل المملكة لدى عدد من الوكلاء.

وتتنوع أسعارها حيث تبدأ من 175 ألف ريال لفئة prestige، تليها فئة business بسعر 178 ألف ريال، ثم فئة platinum بسعر يصل إلى 199 ألف ريال.

ويبلغ سعر فئة premium حوالي 208 ألف ريال، في حين يبلغ سعر فئة royal إلى 241 ألف ريال، أما أسعار فئة sport فهي 250 ألف ريال، وفئة sport 19 wheels، بسعر يصل إلى 240 ألف ريال.

وجاءت أسعار سيارة جينيسيس G80 موديل 2023 في المملكة كالتالي:

فئة prestige محرك 2.5 تيربو، بسعر يصل إلى 213,000 ريال.

فئة prestige محرك 3.5 تيربو، بسعر يصل إلى 275,000 ريال.

فئة royal محرك 2.5 تيربو، بسعر يصل إلى 275,000 ريال.

فئة royal محرك 3.5 تيربو، بسعر يصل إلى 312,000 ريال.

وتبدأ أسعار سيارة جينيسيس G90 موديل 2023 من 318 ألف ريال إلى 591 ألف داخل المملكة، وهي كالتالي:

فئة prestige دفع خلفي، بسعر يصل إلى 358,000 ريال.

فئة platinum دفع خلفي، بسعر يصل إلى 402,000 ريال.

فئة platinum دفع كلي، بسعر يصل إلى 412,000 ريال.

فئة royal دفع كلي، بسعر يصل إلى 472,000 ريال.

فئة royal دفع كلي قاعدة العجلات الطويلة، بسعر يصل إلى 589,000 ريال.

فئة royal دفع كلي قاعدة العجلات الطويلة والصف الثاني منفصل من الوسط، بسعر يصل إلى 591,000 ريال.

فئة sport محرك 3.5 تيربو، بسعر يصل إلى 318,000 ريال.