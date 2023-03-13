يتلقى الكثيرون منا رسائل طويلة على تطبيق “واتساب”، وقد ترغب في قراءتها دون إخطار مرسلها بأنك استلمت الرسالة.

وهناك حل ذكي، مخصص لمستخدمي “أندرويد” فقط، فعليك أولا أن تضغط باستمرار على الصفحة الرئيسية على جوالك، ثم النقر فوق “الأدوات” وستعرض الشاشة الرئيسية جميع الأدوات المحددة المتاحة.

ابحث عن أداة “واتساب” وسحبها إلى الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق “تم” عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية، يمكنك أيضا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.

وبعد اكتمال ذلك، قم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع رسائلك (ستكون أحدثها في الأعلى).